В Ухане закрыли больницу для пациентов с тяжелой формой коронавируса

Теперь учреждение готовят к приему людей с другими болезнями.

В Китайском городе Ухань, который еще месяц назад был эпицентром вспышки COVID-19, закрыли больницу для пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Соответственно, пациентов больницы уже выписали или перевели в другие медицинские учреждения, сообщает 24 канал со ссылкой на China.org.

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Теперь учреждение готовят к приему людей с другими болезнями.

"Больницу, предназначенную для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания COVID-19 в Ухане, закрыли в понедельник, поскольку число госпитализированных пациентов в городе сокращается", – говорится в сообщении.

Медицинский персонал, который приехал в Уханськую больницу из других городов и провинций: Шанхай, Цзянсу, Чжецзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна наконец может вернуться домой. Они около двух месяцев не были дома, помогая местным врачам бороться с болезнью.

Областная комиссия здравоохранения сообщила, что в провинции Хубэй от коронавируса лечатся еще 1733 пациента. Из них 427 находятся в тяжелом состоянии, а еще 174 – в критическом.

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