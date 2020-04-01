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На борту американского авианосца более ста военных моряков заразились коронавирусом

09:26, 01 апреля 2020
Зарубежные новости
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Авианосец «Теодор Рузвельт» / REUTERS

Более 100 американских военных моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт», который сейчас находится на стоянке на острове Гуам (владение США в Тихом океане).

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на San Francisco Chronicle.

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Капитан авианосца Бретт Крозье написал в Пентагон письмо с просьбой о срочной помощи для спасения экипажа, который состоит из более 4 тысяч человек.

«Мы не на войне. Моряки не должны погибать», — написал капитан.

Крозье считает необходимым поместить в карантин почти весь экипаж, но отмечает, что в небольших каютах, где живут моряки, изоляция больных невозможна.

Сейчас в США зафиксировали 189 510 случаев инфицирования коронавирусом. 4079 умерли и 7109 выздоровели.

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