На борту американского авианосца более ста военных моряков заразились коронавирусом

Капитан авианосца "Теодор Рузвельт" написал в Пентагон письмо с просьбой о срочной помощи для спасения экипажа, который состоит из более 4000 людей.

Более 100 американских военных моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт», который сейчас находится на стоянке на острове Гуам (владение США в Тихом океане).

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на San Francisco Chronicle.

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Капитан авианосца Бретт Крозье написал в Пентагон письмо с просьбой о срочной помощи для спасения экипажа, который состоит из более 4 тысяч человек.

«Мы не на войне. Моряки не должны погибать», — написал капитан.

Крозье считает необходимым поместить в карантин почти весь экипаж, но отмечает, что в небольших каютах, где живут моряки, изоляция больных невозможна.

Сейчас в США зафиксировали 189 510 случаев инфицирования коронавирусом. 4079 умерли и 7109 выздоровели.