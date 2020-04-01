Постфактум: в Молдове подтвердили четвертую смерть от коронавируса
В Молдове число жертв коронавируса возросло до четырех - накануне подтвердили смерть жителя города Бричаны.
Как пишет NewsMaker, об этом сообщила министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну. По ее данным, мужчина лежал в больнице в Единцах. Его не успели никуда отправить, потому что он потерял сознание, обратившись в больницу за помощью. О том, что он общался с больными коронавирусом, стало известно позже.
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Результаты теста на коронавирус пришли после смерти мужчины. Теперь врачи проверяют круг людей, с которыми он общался, и медиков, которые оказывали ему помощь.
Кроме того, Думбрэвяну рассказала, что из неофициальных источников министерству стало известно о смерти жительницы Тирасполя. Она отметила, что позже получено официальное подтверждение этой информации.
По состоянию на 31 марта, коронавирус подтвердили у 353 жителей Молдовы, вылечились от него 22.
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