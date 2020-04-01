В мире количество зараженных коронавирусом превысило 850 тысяч человек

Лидерами по числу заболеваний являются США, на втором месте - Италия, следом за ней - Испания.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 850 тыс. человек, умерли свыше 42 тыс.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные американским Институтом Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев заражения в мире. В частности, по данным института, в мире уже зарегистрировано 856 996 случаев заболевания, 177917 человек выздоровели и 42091 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Лидерами по числу заболеваний являются США, на втором месте - Италия, следом за ней - Испания. В настоящее время в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии - 105 792, в Испании - 95 924, в Китае - 82 278, Германии - 71 808, Франции - 52 826, Иране - 44605.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит несколько другие цифры. По данным ВОЗ, в мире более 750 тыс. больных и 36 тыс. жертв.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодняшний день подтверждены 645 случаев коронавируса, 17 человек умерло от болезни, еще 10 вылечились.