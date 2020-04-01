В ВОЗ заметили признаки стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса в Европе

В ближайшее время ожидается пик заболеваемости, который станет следствием инфицирования двухнедельной давности.

Всемирная организация здравоохранения констатирует признаки относительной стабилизации вспышки нового коронавируса COVID-19 в Европе и ожидает, что Италия и Испания скоро достигнут пика заболеваний.

Наиболее инфицированные регионы в Европе сейчас - это Италия и Испания, где зафиксировано наименьшее за последние две недели количество случаев заражений коронавирусом, констатируют в ВОЗ. Поэтому в ближайшее время ожидают пик заболеваемости, который станет следствием инфицирования двухнедельной давности, пишет ТСН со ссылкой на Bloomberg.

Руководитель направления чрезвычайных ситуаций со здоровьем ВОЗ Майк Райан заявил, что "наша горячая надежда" Италия и Испания приближаются к своему пику, и что европейские ограничения, начатые несколько недель назад, начнут плодоносить. Новые случаи отражают инфицирования две недели назад.

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30 марта количество новых инфицированных в Италии уменьшилось почти в два раза.

Сообщается, что в течение вчерашнего дня количество новых инфицированных в Италии уменьшилось почти вдвое.

По состоянию на начало 1 апреля в Италии зафиксировано почти 106 тысяч случаев инфицирования, из них за последние сутки - 4 тысячи случаев. Вылечились - 15,7 тысячи человек, умерло - 12,4 тысячи. В Испании зараженных - 96 тысяч, за последние сутки - почти 8 тысяч, в общем вылечились - 19,2 тысячи, умерли - 8,4 тысячи. Такие данные Worldometers.

Майк Райан из ВОЗ отметил, что количество инфицированных "не снизится само собой. Нужно, чтобы страны сосредоточились на общей стратегии и придерживались карантина".

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