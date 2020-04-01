Трамп о коронавирусе: ближайшие две недели станут очень болезненными

Президент США также отметил необходимость продления карантина.

В ближайшие две недели США ждут очень напряженные этапы борьбы с распространением коронавируса типа COVID-19.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает НВ.

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"Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля, но это будут две очень болезненные недели", - заявил Трамп.

Президент США также отметил необходимость продления карантина и поблагодарил за работу медиков, полицию и армию.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США лидируют по числу случаев заражения коронавирусом - COVID-19 заболели более 177 тысяч американцев.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пик смертности от коронавирусной инфекции в США, вероятно, наступит через две недели.

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