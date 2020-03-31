В мире зарегистрировано более 40 тысяч смертей от коронавируса
20:47, 31 марта 2020Зарубежные новости
660 0
Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии, Испании и США.
REUTERS
В мире уже зарегистрировано 40 тысяч 636 смертельных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19.
Читайте такжеВ мире уже более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.
Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии - 12 428, Испании - 8 269, США - 3 415, в Китае - 3 309, Франции - 3 032, Иране - 2 898.
По данным университета, всего в мире заболели 823 тысячи 479 человек, выздоровели 174 тысячи 19 человек.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter