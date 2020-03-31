В мире зарегистрировано более 40 тысяч смертей от коронавируса

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии, Испании и США.

В мире уже зарегистрировано 40 тысяч 636 смертельных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеВ мире уже более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии - 12 428, Испании - 8 269, США - 3 415, в Китае - 3 309, Франции - 3 032, Иране - 2 898.

По данным университета, всего в мире заболели 823 тысячи 479 человек, выздоровели 174 тысячи 19 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.

Читайте также: