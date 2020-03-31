В Италии значительно увеличилось количество смертей от коронавируса (видео)
22:50, 31 марта 2020Зарубежные новости
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Только за сутки в стране из-за коронавируас погибло 837 человек.
REUTERS
В Италии за сутки зафиксировано 837 смертельных случаев от пандемии коронавируса.
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Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
В частности, всего в Италии от коронавируса умерли 12 тыс. 428 человек, и в том числе 837 за последние сутки.
Сейчас 77 тыс. 635 человек инфицированы коронавирусом.
Также 15 тыс. 729 человек излечились от инфекции.
Всего в Италии число инфицированных, умерших и тех, кто выздоровели, составляет 105 тыс. 792 человека.
Как сообщал УНИАН, в мире уже более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных зафиксировано в США, Италии, Испании, Китае и Германии.
Италия остается европейским лидером по темпам распространения коронавируса
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