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В Британии за сутки от коронавируса умерли почти 400 человек

18:30, 31 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает британское издание Mirror.

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Чиновники подтвердили, что количество смертей выросло до 1 тыс. 808 человек. За последние сутки умерли 393 человека, но это люди, которые ушли из жизни не в больницах, а дома.

Количество инфицированных за последние 24 часа выросло на 3 тыс. 9 человек. На сегодняшний день коронавирус обнаружен у 25 тыс. 150 человек.

По состоянию на 31 марта в Британии тесты были взяты у 143 тыс. 186 человек.

Как сообщал УНИАН, в мире уже зарегистрировано 803 313 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. С начала пандемии в мире умерли 38 743.

В Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.

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