В Нидерландах от коронавируса погибло уже более тысячи человек

Сейчас в стране инфицировано свыше 12,5 тысяч человек.

В Нидерландах количество умерших от коронавируса превысило тысячу человек.

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Об этом сообщает нидерландское издание Dutch News.

Сегодня стало известно, что еще 175 человек умерли от вируса. Однако все эти летальные случаи произошли в последние 24 часа.

В целом количество умерших от коронавируса в Нидерландах возросло до 1 тысячи 39 человек.

За последние 24 часа в больницы было принято еще 722 пациента с коронавирусом, что превышает количество пациентов, принятых в понедельник, 30 марта, - 507. Всего госпитализировано 4 тысячи 712 человек, изз них 1 тысяча 70 человек проходят интенсивную терапию.

Количество инфицированных возросло на 845 человек, и теперь в целом коронавиурс в Нидерландах обнаружен у 12 тысяч 595 человек.

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