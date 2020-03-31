В мире уже более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом
17:02, 31 марта 2020Зарубежные новости
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Больше всего больных зафиксировано в США, Италии, Испании, Китае и Германии.
Иллюстрация / REUTERS
В мире уже зарегистрировано 803 313 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.
Больше всего больных зафиксировано в США - 164 719, Италии - 101 739, Испании - 94 417, Китае - 82 276, Германии - 67 051.
С начала пандемии в мире умерли 38 743 больных, больше всего жертв заболевания в Италии - 11591.
По данным университета, выздоровели 172 657 человек.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.
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