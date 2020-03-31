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Ученые выяснили, сколько коронавирус живет на медицинской маске

16:05, 31 марта 2020
Зарубежные новости
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Коронавирус живет на медицинской маске неделю / фото УНИАН

Читайте такжеУченые опровергли опасный миф о коронавирусеОб этом свидетельствует исследование ученых Университета Гонконга.

В связи с этим врачи просят всех тщательно дезинфицировать такие средства защиты.

Кроме того, как ранее сообщал УНИАН, ученые выяснили наиболее оптимальную температуру для коронавируса.

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