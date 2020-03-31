Ученые выяснили, сколько коронавирус живет на медицинской маске

Медики просят всех тщательно дезинфицировать средства защиты.

Коронавирус COVID-19 может оставаться на внешней стороне медицинских масок на протяжении семи дней.

Читайте такжеУченые опровергли опасный миф о коронавирусеОб этом свидетельствует исследование ученых Университета Гонконга.

В связи с этим врачи просят всех тщательно дезинфицировать такие средства защиты.

Кроме того, как ранее сообщал УНИАН, ученые выяснили наиболее оптимальную температуру для коронавируса.