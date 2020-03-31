Ученые выяснили, сколько коронавирус живет на медицинской маске
16:05, 31 марта 2020Зарубежные новости
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Медики просят всех тщательно дезинфицировать средства защиты.
Коронавирус живет на медицинской маске неделю / фото УНИАН
Коронавирус COVID-19 может оставаться на внешней стороне медицинских масок на протяжении семи дней.
Читайте такжеУченые опровергли опасный миф о коронавирусеОб этом свидетельствует исследование ученых Университета Гонконга.
В связи с этим врачи просят всех тщательно дезинфицировать такие средства защиты.
Кроме того, как ранее сообщал УНИАН, ученые выяснили наиболее оптимальную температуру для коронавируса.
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