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Коронавирус в России: количество зараженных превысило 2 тысячи человек

15:51, 31 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом во вторник, 31 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, всего на территории страны зарегистрировано 2337 случаев инфицирования. Зараженные были выявлены в 73 регионах России.

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Ранее сообщалось, что за последние сутки в стране коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Москве — в столице за сутки выявили 387 новых случаев, таким образом общее число заразившихся в городе достигло 1613 человек.

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