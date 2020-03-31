Коронавирус в России: количество зараженных превысило 2 тысячи человек

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах.

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 2 тысячи.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, всего на территории страны зарегистрировано 2337 случаев инфицирования. Зараженные были выявлены в 73 регионах России.

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Ранее сообщалось, что за последние сутки в стране коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Москве — в столице за сутки выявили 387 новых случаев, таким образом общее число заразившихся в городе достигло 1613 человек.