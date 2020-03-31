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В Испании зафиксирован рекорд смертности от COVID-19: за сутки – 849 умерших

13:31, 31 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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В частности, в Испании зарегистрировано за последний день 849 летальных случаев – наибольшее количество за 24 часа с времени вспышки коронавирусной инфекции.

Общее число умерших возросло до 8 тыс. 189 человек.

Сейчас в этой стране насчитывается 94 тыс. 417 инфицированных коронавирусом людей.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 686 человек и излечились – 165 837.

В Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.

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