В Испании зафиксирован рекорд смертности от COVID-19: за сутки – 849 умерших
В Испании от пандемии коронавирусной инфекции за последние сутки скончались 849 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеВ Испании запретили похоронные церемонии, нацию призывают "впасть в спячку"
В частности, в Испании зарегистрировано за последний день 849 летальных случаев – наибольшее количество за 24 часа с времени вспышки коронавирусной инфекции.
Общее число умерших возросло до 8 тыс. 189 человек.
Сейчас в этой стране насчитывается 94 тыс. 417 инфицированных коронавирусом людей.
Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 686 человек и излечились – 165 837.
В Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн