В Польше уже более 2 тысяч зараженных коронавирусом, 31 умерший

В Администрации президента Польши считают, что ближайшие две недели будут ключевыми в борьбе с эпидемией.

В Польше зафиксировано 77 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. В целом в стране инфицированы 2 132 человека, 31 из них скончался.

Об этом сообщает "Польское радио".

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По данным Министерства здравоохранения, в связи с эпидемией коронавируса были госпитализированы 1 900 человек. Более 106 тысяч человек находятся на карантине, еще свыше 163 тысяч людей были отправлены на карантин после возвращения в Польшу. Более 52 тысяч поляков находятся под эпидемиологическим надзором.

Заместитель главы Администрации президента Польши Павел Муха отметил, что количество зараженных пока ниже, чем предыдущие оценки. Ближайшие две недели, по его словам, будут ключевыми в борьбе с эпидемией. Он призвал поляков придерживаться ограничительных мер, введенных правительством.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 686 человек и излечились – 165 837.