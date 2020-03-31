В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса: умер актер театра - СМИ

Ранее со второй попытки у него подтвердили COVID-19.

В Беларуси умер больной с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщает tut.by, речь идет о 75-летнем актере Коласовского театра, заслуженном артисте республики Викторе Дашкевиче. Он умер в Витебске в ночь на 31 марта, факт смерти подтвердила его дочь.

У него и его жены ранее диагностировали воспаление легких и госпитализировали в тубдиспансер. Позже из-за переполненности заведения супругам выписали антибиотики и отпустили домой. Дома у актера была температура. Дежурный врач сказала, что нужно немедленно ехать в больницу. Супругов положили в разные палаты в кожвендиспансере. Взяли тесты на коронавирус, но сказали, что результаты отрицательные.

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24 марта актеру стало хуже, и его перевели в учреждение здравоохранения "Витебский областной клинический специализированный центр". Там взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта стало известно, что результат положительный.

Жену актера выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине. А ее муж был в реанимации, на аппарате ИВЛ. За границу актер не ездил.

На больничном, по состоянию на 31 марта, были 11 сотрудников театра с разными диагнозами - от ОРВИ до воспаления легких.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко после игры в хоккей назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

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