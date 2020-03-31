Почти не мутирует: ученые надеются, что одной вакцины против коронавируса будет достаточно

Ученые заметили низкую мутацию коронавируса, что может означать, что одной вакцины будет достаточно, чтобы привить человеку иммунитет на долгое время.

Все в мире ждут, когда же появится вакцина против нового коронавируса. В разработке сейчас несколько вакцин подобного типа, а в американском научно-исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле четырем добровольцам сделали прививки с экспериментальной дозой безопасного генетического кода, извлеченного из нового вируса.

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Эксперты полагают, что им понадобится несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины, передает Би-би-си.

Тем не менее, ученые узнают все больше и больше о новом коронавирусе. На минувшей неделе появились весьма обнадеживающие сообщения об исследованиях по расшифровке генетического кода вируса.

Обычно вирусы по мере размножения в организме животного или человека мутируют, однако в случае с нынешним коронавирусом SARS-CoV-2 мутации происходят медленно или почти не происходят, как заметили ученые.

Если эти наблюдения подтвердятся, то это может означать, что одной вакцины будет достаточно, чтобы привить человеку иммунитет на долгое время.

"Вирус со стабильным геномом - это хорошая новость в деле разработки вакцины", - подтвердил профессор Стефано Менцо, непосредственно занимающийся этой проблемой.