В Ватикане коронавирусом заразился первый кардинал

Общее состояние прелата удовлетворительное, ему прописана антиинфекционная терапия.

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у одного из кардиналов Ватикана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис кардинала.

Положительный результат теста у генерального викария Рима — 66-летнего итальянского кардинала Анджело Де Донатиса, который с температурой госпитализирован в римскую больницу.

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"Общее состояние прелата удовлетворительное, ему прописана антиинфекционная терапия", — говорится в сообщении.

У кардинала не было в последнее время личных контактов с Папой Римским Франциском, чьи аудиенции ограничены. Так, в понедельник в ходе частной аудиенции он принял премьер-министра Италии Джузеппе Конте. В воскресенье понтифик принимал мэра Рима Вирджинию Раджи.

Всего в Ватикане выявлено 6 случаев заражения коронавирусом. Ни один из инфицированных не имел контактов с Папой и его ближайшим окружением, указали в службе печати Святого престола.

Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило в Италии 100 тыс. человек, из которых более 11,5 тыс. скончались, более 14,6 тыс. излечились.

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