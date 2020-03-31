Ученые опровергли опасный миф о коронавирусе
11:31, 31 марта 2020Зарубежные новости
5763 0
Ученые изучили данные 562 человек с подозрением на COVID-19, из которых диагноз подтвердился у 49.
REUTERS
Примерно каждый пятый заразившийся коронавирусом COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.
Читайте такжеКитай сообщил о новых случаях коронавируса
Об этом сообщает Медицинский центр Стэнфордского университета в США.
Кроме того, каждый десятый пациент, поступивший в отделение неотложной помощи с симптомами респираторного заболевания, которое лабораторно подтверждается, имеет и диагноз "коронавирус".
Ученые пришли к выводу, что такая информация опровергает опасный миф о том, что люди вряд ли заболеют COVID-19, если у них обнаружено другое вирусное респираторное заболевание.
Как сообщал УНИАН, со времени начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 тыс. 686 человек и вылечились – 165 тыс. 837.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter