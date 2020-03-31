Ученые опровергли опасный миф о коронавирусе

Ученые изучили данные 562 человек с подозрением на COVID-19, из которых диагноз подтвердился у 49.

Примерно каждый пятый заразившийся коронавирусом COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.

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Об этом сообщает Медицинский центр Стэнфордского университета в США.

Кроме того, каждый десятый пациент, поступивший в отделение неотложной помощи с симптомами респираторного заболевания, которое лабораторно подтверждается, имеет и диагноз "коронавирус".

Ученые пришли к выводу, что такая информация опровергает опасный миф о том, что люди вряд ли заболеют COVID-19, если у них обнаружено другое вирусное респираторное заболевание.

Как сообщал УНИАН, со времени начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 тыс. 686 человек и вылечились – 165 тыс. 837.