В Алматы решили хоронить умерших от коронавируса на специальном полигоне

Полигон изолирован от города и не граничит с другими населенными пунктами.

В городе Алматы определили специальный полигон, чтобы хоронить там жертв коронавируса.

Об этом рассказала главный санитарный врач Алматы Айзат Молдагасимова, пишет Tengrinews.kz.

"Случаев летальных исходов в Алматы нет, но меры предусмотрены. Определен полигон, он находится за чертой города, не имеет близлежащих населенных пунктов и, соответственно, изолирован от города всеми необходимыми мерами безопасности", - сообщила она.

По ее информации, алгоритм захоронения разработан, но пока не утвержден.

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"Предусматривается засыпка дезинфицирующими средствами не менее полуметра сверху. Обработка всего транспорта, который будет перевозить. Есть ограничение на количество лиц, которые будут перевозить", - рассказала Молдагасимова.

В настоящее время в Казахстане подтверждены 325 случаев регистрации COVID-19. По последним данным, от коронавируса в стране вылечился 21 человек. Одна женщина скончалась.

С 1 апреля аэропорты Алматы и Нур-Султана перестанут принимать все международные рейсы. Эвакуированных из зарубежных стран казахстанцев будут привозить в другие города.

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