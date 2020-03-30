Во Франции за сутки от коронавируса умерли 418 человек
Во Франции количество умерших в результате пандемии коронавируса превысило 3 тыс. человек.
Как сообщает Reuters, Франция стала четвертой страной в мире, где количество смертей превысило 3 тыс. человек, после Китая, Италии и Испании.
Читайте такжеВ Италии вот коронавируса умерли более 11 тысяч человек, инфицированных свыше 100 тысяч
В понедельник, 30 марта, количество умерших от коронавируса во Франции выросло на 18% (418 человек), до 3 тыс. 24 человек.
За последние 24 часа количество инфицированных выросло на 11%, до 44 тыс. 550 человек.
При этом 5 тыс. 107 человек находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 марта в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 34082 человек (3173 за последние сутки), около 724 тысяч заболели, примерно 538 тысяч инфицированы сейчас, около 152 тысяч поправились после этой болезни.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн