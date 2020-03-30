В Италии от коронавируса умерли более 11 тысяч человек, инфицированных свыше 100 тысяч

За последние сутки зафиксировано 812 летальных случаев.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 101 839, умерли от COVID-19 уже 11 591 человек.

Об этом сообщает Служба гражданской защиты Италии.

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Так, за последние сутки в Италии от коронавируса скончались 812 человек, а также было выявлено 1 648 новых случаев заражения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось около 724 тысяч зараженных коронавирусом, около 152 тысяч вылечились после этой болезни. Количество летальных исходов составляет более 34 тысяч.