В Италии от коронавируса умерли более 11 тысяч человек, инфицированных свыше 100 тысяч
20:10, 30 марта 2020Зарубежные новости
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За последние сутки зафиксировано 812 летальных случаев.
Иллюстрация REUTERS
Общее количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 101 839, умерли от COVID-19 уже 11 591 человек.
Об этом сообщает Служба гражданской защиты Италии.
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Так, за последние сутки в Италии от коронавируса скончались 812 человек, а также было выявлено 1 648 новых случаев заражения.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось около 724 тысяч зараженных коронавирусом, около 152 тысяч вылечились после этой болезни. Количество летальных исходов составляет более 34 тысяч.
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