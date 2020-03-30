цей матеріал доступний українською

В Италии от коронавируса умерли более 11 тысяч человек, инфицированных свыше 100 тысяч

20:10, 30 марта 2020
Зарубежные новости
753 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Служба гражданской защиты Италии.

Читайте такжеТрамп ожидает пик смертности от коронавируса в США через две недели

Так, за последние сутки в Италии от коронавируса скончались 812 человек, а также было выявлено 1 648 новых случаев заражения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось около 724 тысяч зараженных коронавирусом, около 152 тысяч вылечились после этой болезни. Количество летальных исходов составляет более 34 тысяч.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter