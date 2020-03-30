В Испании замедлилась смертность от коронавируса, однако жертв более 800

Всего инфицировано коронавирусом 85 тыс. 195 человек.

В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 812 человек.

Как сообщает испанское издание El Pais, в стране от COVID-19 умерли 7 тыс. 340 человек.

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Также было зафиксировано 6 тыс. 398 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В целом в Испании с момента вспышки вируса инфицированы 85 тыс. 195 человек. В этой связи Испания обошла Китай, откуда распространился коронавирус.

Более 46 тыс. 600 человек были госпитализированы, из которых 16 тыс. 780 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 марта, в Испании от коронавируса умерло рекордное количество людей – за 24 часа 838 погибших.

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