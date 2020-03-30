В Британии от коронавируса умерла 108-летняя пережившая пандемию "испанки" женщина (фото)

По словам внука Энтони, пандемия коронавируса побудила женщину вспомнить о жизни во время распространения испанского гриппа.

В Великобритании от коронавируса умерла 108-летняя Хильда Черчилль, пережившая пандемию испанского гриппа в 1918 году. Женщина считается самой старой жертвой COVID-19 в королевстве.

Как сообщает НВ со ссылкой на The Guardian, Хильда умерла в приюте в Солфорде в субботу, 28 марта, за несколько часов после положительного результата теста на коронавирус. Через восемь дней ей исполнилось бы 109 лет.

Она родилась в 1911 году, за год до затонувшего Титаника и за три года до начала Первой мировой войны. Это было также за семь лет до пандемии испанского гриппа, которая заразила 500 миллионов человек во всем мире и убила ее сестру.

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«Когда я последний раз посещал ее, мы говорили о коронавирусе и предупредили, что некоторое время не сможем видеться. Она сказала, что это очень похоже на испанский грипп, но тогда самолетов не было и вирусу все равно удалось распространиться повсюду», — рассказывает внук Хильды Энтони Черчилль.

По словам Энтони, пандемия коронавируса побудила женщину вспомнить о жизни во время распространения испанского гриппа. Она и большинство членов ее семьи в их доме заразились испанским гриппом. Всем удалось выжить, кроме ее 12-месячной младшей сестры Берил Мэй.

«Она помнила, как стояла у окна своей спальни и видела, как в маленьком гробике несут ее младшую сестру, кладут в повозку и увозят», — сказал ее внук.

Он рассказал, что бабушка помнила, как все это переживалось.

«Ее мать пыталась ухаживать за ними, а ее отец от недуга упал на улице: его привели домой. Она говорила: как странно, что-то, что нельзя увидеть, может быть настолько разрушительным», — добавил он.

Он сказал, что его бабушка была ткачихой. Она переехала в Солфорд во время Великой депрессии в поисках работы. В целом до недавнего времени Хильда была в добром здравии и только 10 месяцев назад она переехала в дом престарелых.

«Она никогда не понимала, как она стала такой старой. Я думаю, что этому поспособствовала тяжелая работа, которая держала ее, а также хорошие гены. Она была со мной всю мою жизнь — она была просто лучшей, и мы полностью убиты горем», — признался Энтони.

У Хильды осталось четверо детей, 11 внуков, 12 правнуков и три праправнука.

Как сообщал УНИАН, в Британии уже более 20 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

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