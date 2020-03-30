Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 700 тысяч

Жертвами коронавирусной болезни в мире стали более 34 тысяч человек.

По состоянию на 30 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 34082 человек (3173 за одни последние сутки), около 724 тысяч заболели, примерно 538 тысяч инфицированы в настоящее время, около 152 тысяч выздоровели после этой болезни.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой страницы Covid19info.

Читайте такжеВ Италии от коронавируса умерло уже почти 11 тысяч человек

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 10800 умерших, за сутки умерли примерно 800 человек). Далее следуют Испания (около 6800 умерших, более 800 за сутки), материковая часть территории КНР (3300 умерших), Иран (2640 умерших), Франция (более 2600) и США (около 2500).

Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 142 тысяч.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, из них - шесть человек выздоровели. Также зафиксировано десять летальных исходов.

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