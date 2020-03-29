В Италии от коронавируса умерло уже почти 11 тысяч человек
21:31, 29 марта 2020Зарубежные новости
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Только за последние сутки зафиксировано 756 новых смертей.
REUTERS
В Италии за последние сутки зафиксировано 756 новых летальных случаев от пандемии коронавируса.
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Как сообщает Reuters, в частности, количество умерших в Италии выросло на 756 человек и составляет 10 тысяч 779.
Количество летальных случаев в Италии самое большое среди всех стран мира.
В настоящее время всего в мире подтверждено 97 тысяч 689 случаев инфицирования коронавирусом. 3 тысячи 906 человек находятся под интенсивной терапией.
В то же время 13 тысяч 30 человек вылечились от COVID-19.
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