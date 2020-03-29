Китай опасается второй волны вспышки коронавируса в стране

В последнее время в стране фиксируют новые случаи коронавируса у людей, приехавших из-за границы.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая заявили, что в стране может начаться вторая волна пандемии коронавируса из-за увеличения количества заражения у людей, вернувшихся из-за границы.

Об этом сообщает Reuters.

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Представитель комиссии по здравоохранению страны Ми Фенг отметил, что за последнюю неделю в Китае зафиксировали 313 новых случаев коронавируса у людей, приехавших из-за границы, и шесть подтвержденных случаев внутренней передачи.

"В Китае уже в целом 693 случая, поступающих из-за границы, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", – сказал Фенг.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».