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В Испании от коронавируса умерла принцесса Мария Тереза

14:24, 29 марта 2020
Зарубежные новости
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Принцесса Мария Тереза / Фото: @Sol Quintana Roo

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Об этом  сообщает EHA News.

Это первая жертва пандемии коронавируса среди членов королевских семей Европы.

Как сообщается, 86-летняя принцесса умерла в Париже, похороны состоялись в Мадриде. 

При этом король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

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