В Испании от коронавируса умерла принцесса Мария Тереза
14:24, 29 марта 2020Зарубежные новости
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Это первая жертва инфекции среди королевских семей Европы.
Принцесса Мария Тереза / Фото: @Sol Quintana Roo
Испанская принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса.
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Об этом сообщает EHA News.
Это первая жертва пандемии коронавируса среди членов королевских семей Европы.
Как сообщается, 86-летняя принцесса умерла в Париже, похороны состоялись в Мадриде.
При этом король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.
Spanish Princess Maria Teresa of Bourbon-Parma becomes first loyal to die from #coronavirus— EHA News (@eha_news) March 29, 2020
▪️ The 86-year-old princess has died in Paris, and a funeral was held in Madrid.
▪️ King Felipe IV and Queen Letizia have both tested negative for the virus. pic.twitter.com/dxtoO1Qswj
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