В Испании от коронавируса умерла принцесса Мария Тереза

Это первая жертва инфекции среди королевских семей Европы.

Испанская принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса.

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Об этом сообщает EHA News.

Это первая жертва пандемии коронавируса среди членов королевских семей Европы.

Как сообщается, 86-летняя принцесса умерла в Париже, похороны состоялись в Мадриде.

При этом король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Spanish Princess Maria Teresa of Bourbon-Parma becomes first loyal to die from #coronavirus



▪️ The 86-year-old princess has died in Paris, and a funeral was held in Madrid.

▪️ King Felipe IV and Queen Letizia have both tested negative for the virus. pic.twitter.com/dxtoO1Qswj — EHA News (@eha_news) March 29, 2020

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