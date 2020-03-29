В Испании за сутки от коронавируса умерли более 800 человек

На данный момент в этой стране коронавирусом инфицированы 78 тыс. 797 человек.

В Испании за последние сутки зафиксировано 838 новых летальных случаев вследствие инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

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В общем от коронавируса в Испании по состоянию на сегодня скончались 6 тыс. 528 человек.

На сегодняшний день коронавирусом заразились 78 тыс. 797 человек, из них 4 тыс. 907 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 марта в мире насчитывалось 664 924 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество умерших от COVID-19 выросло до 30 848 человек. В то же время 140 222 человека выздоровели.