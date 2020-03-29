Коронавирусом заразились почти 665 тысяч человек по всему миру

На сегодня лидером по числу зараженных стали США – там инфекция подтвердилась у 124 тысяч 665 человек.

По состоянию на 8: 30 утра 29 марта в мире насчитывается 664 924 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 30 848 человек стали жертвами болезни. 140 222 человека выздоровели. Читайте такжеУ депутата Запорожского облсовета Фукса обнаружили коронавирус Об этом свидетельствуют данные карт Американского исследовательского центра системных наук и инженерии при университете имени Джона Хопкинса. На сегодня лидером по числу зараженных стали США – там инфекция подтвердилась у 124 тысяч 665 человек. На втором месте Италия – там заболели 92 472 человека. Китай, где началась эпидемия, теперь на третьем месте (82 057 больных). Там эпидемия идет на спад. В Украине зафиксировано 356 случаев COVID-19. 9 человек умерли, 5 – выздоровели. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

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