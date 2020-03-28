Трамп собирается ввести карантин в Нью-Йорке из-за вспышки коронавируса

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке каждые 17 минут от коронавируса умирает человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке для того, чтобы замедлить распространение смертельного коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеВ Нью-Йорке каждые 17 минут от коронавируса умирает человек - Daily Mail

«Мы хотели бы сделать там (в Нью-Йорке - ред.) режим карантина, поскольку это эпицентр эпидемии. Я обдумываю это», - сказал Трамп журналистам.

Он также написал об этом в своем Twitter.

«Я рассматриваю возможность введения карантина в "горячих точках": Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Решение будет принято, так или иначе, вскоре», - написал американский президент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер субботы, 28 марта, от смертельного коронавируса COVID-19 в мире умерло уже 30 тысяч 249 человек.

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