В воскресенье в Киев из Китая прибудет очередная партия медицинских масок и защитных костюмов

Сейчас самолет загружается гуманитарным грузом и готовится к вылету из Китая в Украину.

Завтра из Китая в Киев прибудет самолет с очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств.

Об этом сообщает посольство Украины в Китае в Facebook.

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«Сейчас в международном аэропорту города Сямень (пров. Фуцзянь) самолет авиакомпании «SCAT» Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины», - говорится в сообщении.

Накануне, благодаря тесной координации действий посольства и генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти были получены все необходимые авиационные разрешения, согласована логистика и таможенные процедуры.

«Уже в воскресенье, 29 марта, гуманитарный груз из Китая должен прибыть в Украину», - добавили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с медицинскими средствами для борьбы с COVID-19.

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок, партию тестов для выявления коронавирус.

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