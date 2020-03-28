От коронавируса в мире умерло уже более 30 тысяч человек
21:18, 28 марта 2020Зарубежные новости
444 0
Всего в мире на данный момент заражено 649 тысяч 904 человека.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на вечер субботы, 28 марта, от смертельного коронавируса COVID-19 в мире умерло уже 30 тысяч 249 человек.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 27 марта
Об этом свидетельствует статистика на ресурсе gisanddata.maps.arcgis.
По состоянию на 21:00 в Италии зафиксировано 10 тысяч 23 смерти, в Испании – 5 тысяч 812, в китайской провинции Хубэй - 3 тысячи 177, в Иране - 2 тысячи 314, в Британии - 1 тысяча 19 смертей.
Далее по количеству смертей следуют Нидерланды, Нью-Йорк, Германия, Бельгия и Швейцария.
Всего в мире на данный момент заражено 649 тысяч 904 человека. Больше всего в США – 115 тысяч 547 людей.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зарегистрировано 311 случаев инфицирования, из них 8 летальных случаев.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- инфографика УНИАНинфографика УНИАНинфографика УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter