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От коронавируса в мире умерло уже более 30 тысяч человек

21:18, 28 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом свидетельствует статистика на ресурсе gisanddata.maps.arcgis.

По состоянию на 21:00 в Италии зафиксировано 10 тысяч 23 смерти, в Испании – 5 тысяч 812, в китайской провинции Хубэй -  3 тысячи 177, в Иране - 2 тысячи 314, в Британии - 1 тысяча 19 смертей.

Далее по количеству смертей следуют Нидерланды, Нью-Йорк, Германия, Бельгия и Швейцария.

Всего в мире на данный момент заражено 649 тысяч 904 человека. Больше всего в США – 115 тысяч 547 людей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зарегистрировано 311 случаев инфицирования, из них 8 летальных случаев.

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