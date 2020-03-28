В Нью-Йорке каждые 17 минут от коронавируса умирает человек - Daily Mail

Медик Стив Кассапидис сравнил происходящее в городе с адом.

Количество инфицированных коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек. По расчетам Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.

Вызовы бригады парамедиков резко выросли на 40%. В отделение неотложной помощи поступает до 6,5 тысячи звонков ежедневно. Через большой поток обращений очередь на линии скорой иногда достигает 170 человек, пишет ТСН.

Читайте такжеБудет хуже, чем в Италии: Нью-Йорк назвали новым эпицентром коронавирусной инфекции в США

Представители пожарного департамента Нью-Йорка призвали граждан звонить в скорую только в чрезвычайных ситуациях, например, при проблемах с сердцем или легкими.

Пожалуйста, позвольте службам оказывать помощь тем, кто наиболее в этом нуждается. Звоните по номеру 911, только если вам нужно экстренное лечение", - обратились они к жителям города.

Доктор общественной больницы Нью-Йорка Стив Кассапидис сравнил происходящее в городе с адом. По его словам, медики не успевают принимать зараженных. "Больных привозят, подключают к аппаратам, потом они умирают, и круг повторяется. Пациентов привозят и привозят", - описал Кассапидис.

Врач частной клиники Нью-Йорка Эмад Юссеф рассказал, что американские больницы напоминают военные госпитали.

"Пациенты с кислородными масками лежат один за другим от входной двери вплоть до отделения скорой помощи" - отметил он.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 27 марта подчеркнул, что в городе достаточно необходимых запасов, чтобы пережить следующую неделю, однако дальнейшие прогнозы делать трудно.

"Начиная с 5 апреля мы можем оказаться в трудном положении", - отметил Блазио.

Он также подчеркнул, что городу необходима федеральная и военная поддержка, а также как минимум 15 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 марта число заболевших в мире составляет 607 тыс. 965 человек. Наибольшее количество зафиксировано в таких странах: Соединенные Штаты Америки - 104 тыс. 837, Италия - 86 тыс. 498, Китай - 81 тыс. 996, Испания - 65 тыс. 58, Германия - 53 тыс. 340, Франция - 33 тыс. 414, Иран - 32 тыс. 332, Великобритания - 14 тыс. 751, Швейцария - 13 тыс. 138, Южная Корея - 9 тыс. 478.

Читайте также: