В Британии из-за вспышки коронавируса аэропорт переоборудуют в морг

Решение было принято на фоне растущей обеспокоенности относительно скорости распространения коронавируса.

В Великобритании здание аэропорта Бирмингема переоборудуют под временный морг, из-за резкого распространения коронавируса.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Guardian.

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Аэродром расположен рядом с Национальным выставочным центром Бирмингема, где разместят временный полевой госпиталь. В здании аэропорта оборудуют временный морг, в котором смогут разместить до 12 000 покойников.

В аэропорту Бирмингема сообщили, что ведут переговоры с местными властями и готовы сотрудничать в борьбе с пандемией.

"Сначала в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше, согласно решению стратегической координационной группы в Уэст-Мидлендсе и Уорикширі, состоящая из полиции, советов и других учреждений", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Уэст-Мидлендсе произошел резкий рост смертности от коронавируса.

Напомним, Великобритания второй день подряд фиксирует рекордное количество смертей от новой коронавирусной инфекции за день. Так, за последние сутки погиб 181 человек с COVID-19. Накануне было зафиксировано 115 смертей.

В целом в Британии из-за коронавируса погибло 759 человек, количество зафиксированных случаев инфицирования - 14 579.

Ранее заражения коронавирусом подтвердили у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока и премьер-министра Бориса Джонсона.

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