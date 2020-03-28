В Испании за сутки зафиксирована рекордная смертность от коронавируса - умерли 832 человека
14:30, 28 марта 2020Зарубежные новости
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На сегодняшний день в Испании новым коронавирусом инфицированы 72 тысячи 248 человек.
Испания / иллюстрация / REUTERS
В Испании за последние сутки зафиксировано рекордное количество летальных исходов от коронавируса - умерли 832 человека.
Об этом сообщает испанское издание El Pais.
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По состоянию на утро 28 марта в Испании в общей сложности умерли 5 тыс. 694 человека, а число подтвержденных заражений увеличилось до 72 тыс. 248.
За последние 24 часа в Испании зарегистрирован новый печальный рекорд - умерли 832 человека. За предыдущие сутки было зарегистрировано 769 летальных случаев.
В правительстве Испании заявили, что выздоровели 12 тыс. 285 человек.
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