В Испании за сутки зафиксирована рекордная смертность от коронавируса - умерли 832 человека

На сегодняшний день в Испании новым коронавирусом инфицированы 72 тысячи 248 человек.

В Испании за последние сутки зафиксировано рекордное количество летальных исходов от коронавируса - умерли 832 человека.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

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По состоянию на утро 28 марта в Испании в общей сложности умерли 5 тыс. 694 человека, а число подтвержденных заражений увеличилось до 72 тыс. 248.

За последние 24 часа в Испании зарегистрирован новый печальный рекорд - умерли 832 человека. За предыдущие сутки было зарегистрировано 769 летальных случаев.

В правительстве Испании заявили, что выздоровели 12 тыс. 285 человек.

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