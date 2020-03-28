В США уже более 100 тысяч зараженных коронавирусом
00:31, 28 марта 2020Зарубежные новости
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От коронавируса в стране скончались более 1,5 тысячи человек.
Иллюстрация / REUTERS
В США число зарегистрированных заражений коронавирусом в пятницу, 27 марта, превысило 100 тысяч человек.
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Об этом вечером 27 марта сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.
По данным университета, по состоянию на 23:30 27 марта заражены 100 тысяч 717 человек, скончались 1544 человека, выздоровели 862.
Больше всего скончались в Нью-Йорке – 366 человек. На втором месте - город Кинг в штате Вашингтон, где зафиксировали 109 смертей.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 марта за весь период пандемии COVID-19 в мире умерли 25 336 пациентов.
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