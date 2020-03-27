Во Франции количество умерших от коронавируса приблизилось к 2 тысячам

За последние сутки во Франции зарегистрировали еще 299 летальных случаев от СOVID-19.

Во Франции количество умерших от пандемии коронавируса приблизилось к 2 тысячам человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Читайте такжеСША вышли на первое место по количеству больных коронавирусом

В частности, за последние сутки во Франции зарегистрировало еще 299 летальных случаев от COVIL-19. В общем, от инфекции умерли 1 тысяча 995 человек. Количество смертей за последние 24 часа увеличилось на 18%.

При этом, количество инфицированных во Франции возросло на 13% - до 32 тысяч 964 человек. В тяжелом состоянии находятся 3 тысячи 787 человек.

Также французские власти решили продлить еще на две недели карантин - до 15 апреля включительно.

Читайте также: