Новый антирекорд: за сутки в Италии умерли 919 человек от коронавируса

Общее число подтвержденных случаев выросло до 86 498.

За последние 24 часа в Италии зарегистрировали 919 смертей от COVID-19, и это – самый высокий показатель с начала вспышки пандемии внутри страны.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Италии, передает Reuters.

За вечер количество умерших возросло до 9 134 человек. До этого предыдущий наивысший показатель был зарегистрирован 21 марта, когда погибли 793 человек.

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Общее число подтвержденных случаев выросло до 86 498, что превышает итоговый показатель Китая, где эпидемия коронавируса случилась в конце прошлого года.

В то же время полностью выздоровели в Италии 10 950 из тех, кто заболел в начале вспышки.

По информации департамента, общее число погибших в пятницу составило 50 людей, которые фактически умерли еще в четверг на севере Пьемонта, но данные об этом поступили в соответствующие органы слишком поздно, чтобы включить их в официальные данные 26 марта. Поэтому некоторые СМИ ошибочно информируют о 969 погибших, пишет агентство.

Как сообщал УНИАН, за весь период пандемии COVID-19 в мире умерло 25 336 пациентов.