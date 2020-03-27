В Нидерландах за последние сутки 112 человек умерли от коронавирус
17:25, 27 марта 2020Зарубежные новости
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Количество подтвержденных случаев на коронавирус выросла до 8 тыс. 603.
Ілюстрация / REUTERS
В Королевстве Нидерланды за последние сутки умерли 112 человек в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом сообщает нидерландское издание Dutch News.
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В частности, за последние 24 часа количество летальных случаев возросло на 112 до 546.
Число лиц, которые инфицированы вирусом, возросло до 8 тыс. 603. При этом 2,5 тыс. человек лечатся в больницах.
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