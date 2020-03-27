В Германии ученые планируют начать массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

Результаты анализов должны выявить людей с антителами к коронавирусу.

В апреле в Германии хотят начать массовое тестирование людей на антитела к коронавирусу.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Der Spiegel.

Результаты анализов должны выявить людей, которые уже переболели COVID-19 и у которых выработался иммунитет к этой болезни. Так можно получить более точные данные о реальном количестве инфицированных коронавирусом и долю умерших от этой болезни.

Процесс тестирования координирует Центр исследования инфекций имени Гельмгольца совместно с Институтом Роберта Коха и другими учеными. Если исследователи получат разрешение от государственных органов по охране здоровья, они проведут первые тесты, используя образцы крови 100 тысячи человек, а потом будут периодически повторять их. Первые результаты тестирования могут стать известны уже в конце апреля.

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Ученые считают, что результаты тестирования позволят выявить людей, которым болезнь уже не угрожает и которые могут вернуться к работе в обычном режиме.

"Лицам с иммунитетом могут быть выданы иммунные сертификаты, которые позволят избавиться от ограничений на деятельность", - отметил эпидемиолог из Центра исследования инфекций Жерар Краузе.

Пока с выявлением антител к SARS-COV-2 есть проблема, поскольку тест показывает другие безвредные коронавирусы, к которым у 90 процентов взрослых есть иммунитет. Ученые надеются разработать более надежные тесты в течение ближайших месяцев.

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