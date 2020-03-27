Ученые впервые омолодили человеческие клетки

В ходе эксперимента выяснилось, что клетки действительно помолодели, - по многим признакам они были неотличимы от более молодых аналогов.

Ученые Стэнфордского университета впервые в истории смогли омолодить клетки человека.

Омоложенный материал усваивал питательные вещества и избавлялся от клеточного мусора, сообщается в журнале Nature.

Был проведен ряд экспериментов по ядерному перепрограммированию клеток, возвращающих их к возрасту эмбриональной клетки. С помощью специальной РНК они вынуждали клетку производить факторы Яманаки — специальные белки, которые играют важную роль в формировании эмбриональных клеток.

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Данные исследований показали, что перепрограммирование может улучшить возрастные признаки, включая восстановление эпигенетических часов, уменьшение воспалительного профиля в хондроцитах и восстановление молодого регенераторного ответа на стареющие человеческие мышечные стволовые клетки.

Специалистам было важно удалить клеточный мусор с ДНК, но не допустить трансформации опытного материала в плюрипотентную стволовую клетку.

В ходе эксперимента выяснилось, что клетки действительно помолодели, по многим признакам они были неотличимы от более молодых аналогов.

В первую очередь изменилась картина экспрессии генов — наиболее вредные участки ДНК в молодости сдерживаются контролирующими системами, но с возрастом эти системы ослабевают. Использование факторов Яманаки позволило фактически обратить этот процесс вспять.

Ранее американские ученые узнали возраст, при котором появляются первые признаки ухудшения работы мозга, а также назвали способ замедления этого процесса.