"Лечили" коронавирус: в Иране от отравления спиртом умерли почти 500 человек

Исламская религия, охватывающая большинство населения Ирана, запрещает употреблять алкогольные напитки, поэтому люди пьют промышленный этил в чистом виде.

В Иране сотни людей умирают от отравления промышленным этилом, пытаясь излечиться от симптомов коронавируса.

По сообщениям местных врачей, сейчас речь идет о 480 смертях вследствие употребления спирта и 2 850 случаев отравлений, передает ТСН со ссылкой на Associated Press.

После того, как правительство страны скрывало реальное количество заболевших на коронавирус, общество не доверяет лекарствам, которые распространяет власть. В то же время местную соцсеть заполонили сообщения о якобы "действенном" способе лечения от COVID-19 - употребление алкоголя. Однако исламская религия, охватывающая большинство населения Ирана, запрещает употреблять алкогольные напитки. Поэтому люди пьют промышленный этил в чистом виде.

Читайте такжеИран продлил карантин и запретил поездки между городами

"В других странах есть только одна проблема - новая пандемия коронавируса. Но мы сейчас боремся на двух фронтах. Мы должны как лечить людей от алкогольного отравления, так и бороться с коронавирусом", - сказал врач и советник министерства здравоохранения Ирана Хоссейн Хасанян.

Напомним, официально действенных лекарств против новой коронавирусной инфекции пока не найдено.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 27 марта от коронавірусної болезни в мире умерли 24 072 лица, выздоровели - 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случаи заражения COVID-19.