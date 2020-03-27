Две страны отказались от некачественных экспресс-тестов на коронавирус, такие покупал и Киев

Экспресс-тесты от Shengzhen Bioeasy Biotechnology оказались ненадежными, заявили в Испании и Грузии.

Грузия расторгла контракт на поставки экспресс-тестов на COVID-19 из-за их сомнительного качества с китайской компанией Shenzhen Bioeasy Biotechnology.

Об этом сегодня на брифинге сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Также в Испании заявили, что они возвращают китайскому производителю под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology партию экспресс-тестов на коронавирус, поскольку они оказались ненадежными. Об этом сообщает издание El Pais.

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Так, испанские микробиологи сообщили, что первые 9 тыс. тестов из партии имеют чувствительность только 30% при необходимых минимум 80%.

А некоторые больницы в Мадриде начали использовать первую партию тестов и обнаружили, что они дали отрицательные результаты у пациентов, которые были подтвержденными больными с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", посольство Китая в Испании обнародовало заявление, в котором отметило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в "список классифицированных поставщиков", который Китай предоставил Испании.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила в пятницу, что заменит некоторые наборы для тестирования. Она отметила, что неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

Фирма заявила, что провела недостаточную коммуникацию с клиентами о том, как пользоваться комплектами.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 10 марта на своей странице в Facebook сообщил о покупке аналогичных экспресс-тестов.