В Италии на коронавирус заболели десять новорожденных

Некоторым пациентам нет и нескольких месяцев.

На севере Италии с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализировали десять младенцев. Их поместили в педиатрическое отделение больницы "Сан-Маттео" города Павия, в Ломбардии.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание La Provincia pavese.

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Некоторым пациентам нет и нескольких месяцев. Один новорожденный из Павии помещен в отделение интенсивной терапии в больницу Милана.

Но врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное.

Стоит отметить, что общее количество инфицированных людей в Италии выросло до более чем 80 тыс. Наибольшее количество инфицированных и смертей до сих пор фиксируется в Ломбардии, где первые случаи были зарегистрированы еще в конце февраля.

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