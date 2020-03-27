В Италии на коронавирус заболели десять новорожденных
На севере Италии с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализировали десять младенцев. Их поместили в педиатрическое отделение больницы "Сан-Маттео" города Павия, в Ломбардии.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание La Provincia pavese.
Читайте такжеСамый младший пациент в США: коронавирусом инфицировался 5-месячный младенец
Некоторым пациентам нет и нескольких месяцев. Один новорожденный из Павии помещен в отделение интенсивной терапии в больницу Милана.
Но врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное.
Стоит отметить, что общее количество инфицированных людей в Италии выросло до более чем 80 тыс. Наибольшее количество инфицированных и смертей до сих пор фиксируется в Ломбардии, где первые случаи были зарегистрированы еще в конце февраля.
Читайте также:
- Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн