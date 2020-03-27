В администрации Путина зафиксированы первые случаи коронавируса

Дмитрий Песков заверяет, что президент РФ продолжает работать, но превентивные меры принимаются.

В администрации президента РФ зафиксирован первые случаи инфицирования коронавирусом.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности и принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться дальше", - сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что он может подтвердить только один случай инфицирования, и данный сотрудник не контактировал с президентом России Владимиром Путиным.

Как сказал Песков, президент продолжает работать, но превентивные меры принимаются в данной ситуации.

Также Песков подтвердил, что две недели назад был на дне рождения супруги композитора Игоря Крутого - Аллы Крутой, но с певцом Львом Лещенко, инфицированным коронавирусом, не виделся. "Да, я туда заезжал, Лещенко не видел. Видимо, он, наверное, уже ушел", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 196 и составляет 1036 человек, трое скончались.

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