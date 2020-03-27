В России количество инфицированных коронавирусом превысило тысячу человек, трое умерли

В Москве число инфицированных составляет 703 человека.

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 196 и составляет 1036 человек, трое скончались.

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

Читайте такжеСамый младший пациент в США: коронавирусом инфицировался 5-месячный младенец

"В Российской Федерации на сегодня нарастающим итогом зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах. За последние сутки выписано по выздоровлению семь человек. За весь период выписано 45 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что также зафиксирован новый летальный случай в Москве.

Всего в РФ три человека умерли в результате заболеваний, вызванных новым коронавирусом. В Москве число инфицированных составляет 703 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных: в Винницкой области - 5 случаев, в Черновицкой - 47 (1 умер), в Киеве - 47, Киевской - 32, Ивано-Франковской - 24 (2 умерли), Тернопольской - 25 (1 умер), Запорожской - 8, Закарпатской - 1, Одесской - 4, Волынской - 2, Днепропетровской - 3, Житомирской - 2 (1 умер), Львовской - 3, Ривненской - 9, Черкасской - 2, Донецкой - 2, Луганской - 1 и Херсонской - 1.

В Черновицкой области зафиксировано четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни, из которых три взрослых и один ребенок.