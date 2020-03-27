Назван правильный весенний завтрак

Правильный завтрак может не только зарядить энергией на весь день, но и поможет укрепить иммунитет.

Диетологи рассказали, как с помощью правильного завтрака можно быстро прийти в форму и выглядеть лучше.

Основой хорошего завтрака специалисты называют цельнозерновой хлеб и различные каши — например, овсянка или пшено – с добавлением сухофруктов, пишет MedikForum.

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Весной завтраки нужно насыщать витаминами. Особенно необходим в эти дни витамин D, его можно найти в яичном желтке, поэтому во время завтрака к каше нужно добавлять вареное яйцо или омлет.

На тост из цельнозернового хлеба диетологи рекомендуют положить кусочек рыбы жирных сортов – лосося, семги или форели.

Также идеальным вариантом для завтрака специалисты считают творог. А вот из напитков советуют обратить внимание на какао, цикорий и отвар шиповника.

Ранее Врачи объяснили, почему полезно пить воду натощак. "Если вы пьете воду натощак вы разбавляете кислоту и предотвращаете изжогу. Желудок начинает работать и готовится к завтраку", – рассказали медики.