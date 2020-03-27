цей матеріал доступний українською

Назван правильный весенний завтрак

09:28, 27 марта 2020
Зарубежные новости
704 0
На тост из цельнозернового хлеба диетологи рекомендуют положить кусочек рыбы жирных сортов / фото pixabay.com

Основой хорошего завтрака специалисты называют цельнозерновой хлеб и различные каши — например, овсянка или пшено – с добавлением сухофруктов, пишет MedikForum

Читайте такжеУченые определили, сколько яиц можно съедать в день

Весной завтраки нужно насыщать витаминами. Особенно необходим в эти дни витамин D, его можно найти в яичном желтке, поэтому во время завтрака к каше нужно добавлять вареное яйцо или омлет.

На тост из цельнозернового хлеба диетологи рекомендуют положить кусочек рыбы жирных сортов – лосося, семги или форели.

Также идеальным вариантом для завтрака специалисты считают творог. А вот из напитков советуют обратить внимание на какао, цикорий и отвар шиповника.

Ранее Врачи объяснили, почему полезно пить воду натощак. "Если вы пьете воду натощак вы разбавляете кислоту и предотвращаете изжогу. Желудок начинает работать и готовится к завтраку", – рассказали медики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter