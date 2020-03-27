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Самый младший пациент в США: коронавирусом инфицировался 5-месячный младенец

08:58, 27 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил губернатор Тим Вальц, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

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По его словам, в штате 346 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в возрасте от 5 месяцев до 104 лет.

Ребенок относится к самому младшему случаю в стране. Несколько других штатов ранее сообщили о случаях инфицирования у детей в возрасте до 1 года. 

Как сообщал УНИАН, в США за все время насчитали 85 840 случаев заражения. Побороли болезнь пока только 753 человека.

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