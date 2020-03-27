Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 27 марта

В Украине зафиксировано почти 200 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 - летальных.

В мире объявлена пандемия коронавируса COVID-19, в Украине и других странах мира введен жесткий карантин. По состоянию на утро 27 марта во всем мире подтверждено 532 692 случая заражения, 24 075 из которых оказались летальными. В то же время 122 672 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (8 215) зарегистрировано в Италии.

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Коронавирус в Украине

В Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 27 марта 2020

В Киеве подтвердили еще семь случаев заболевания коронавирусом

Общее количество больных коронавирусом в столице увеличилось до 47 человек.

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

Соединенные Штаты Америки обогнали Китай и Италию по количеству заболевших смертельным коронавирусом. По состоянию на 26 марта общее количество больных составляет 82 тысячи 179 человек, что на 14 тысяч больше, чем 25 марта.

Полиция будет проверять соблюдение самоизоляции украинцами, которые вернулись из-за границы

Полиция получит в Госпогранслужбы информацию о лицах, которые вернулись из-за границы, и будет делать выборочные проверки. Одновременно граждане сами могут сообщить о нарушителях самоизоляции на номер 102. Идею слежки за гражданами, которые вернулись из-за границы, благодаря мобильным телефонам отвергли - мол, это нарушает Конституцию Украины.

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